Крупнов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения30.07.1872 ст.
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1872 ст.
Образование
С 1883 по 1886
Духовное училище.
Образование
1895
Окончил богословский курс Вологодской Духовной Семинарии по 2-му разряду.
Работа или профессия
С 30.01.1896 ст.
Священник Петропавловской Ситской церкви Белозерского уезда
Бракосочетание
До 1896
Жена: Крупнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1898 ст.
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1900 ст.
Сын: Крупнов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна
Работа или профессия
С 27.05.1905 ст.
Помощник благочинного.
Рождение ребёнка
30.09.1905 ст.
Сын: Крупнов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1913 ст.
Сын: Крупнов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна
Арест
1925
Осуждение
30.05.1926
Приговорен Череповецким губернским судом к 1 году 6 месяцам лишения свободы без строгой изоляции, лишен избирательных прав и находился под подпиской о невыезде.
Арест
?.01.1934
За контрреволюционную деятельность в приходе.
Осуждение
03.03.1934
Тройкой ПП ОГПУ ст.58 на 3 года условно.
Смерть
1937