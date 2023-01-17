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Крупнов Василий Александрович

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

30.07.1872 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1872 ст.

Отец: Крупнов Александр Афиногенович

Мать: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1883 по 1886
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Духовное училище.
Образование
1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил богословский курс Вологодской Духовной Семинарии по 2-му разряду.
Работа или профессия
С 30.01.1896 ст.
Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Священник Петропавловской Ситской церкви Белозерского уезда
Бракосочетание
До 1896

Жена: Крупнова Анна Ивановна

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1898 ст.

Сын: Крупнов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1900 ст.

Сын: Крупнов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 27.05.1905 ст.
Помощник благочинного.
Рождение ребёнка
30.09.1905 ст.

Сын: Крупнов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1913 ст.

Сын: Крупнов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Арест
1925
Осуждение
30.05.1926
Приговорен Череповецким губернским судом к 1 году 6 месяцам лишения свободы без строгой изоляции, лишен избирательных прав и находился под подпиской о невыезде.
Арест
?.01.1934
За контрреволюционную деятельность в приходе.
Осуждение
03.03.1934
Тройкой ПП ОГПУ ст.58 на 3 года условно.
Смерть
1937
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