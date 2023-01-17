Ситское
Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
509. Ситское, село бывшее государственное, при реке Ситке, дворов 14, жителей 77, церковь православная, баз. 29 июня и 14 сентября.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
58Ситка (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Ситского18296255117301+земледелиеотх. зар.—река Ситка.Церковь, хлебо-запасный магазин, трж. 29-го июня, смежно с погостом Ситским.
59Ситский (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля226511301см.церковная службаземледелие—река Ситка.—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36359Ситскоесело59°50'с.ш.38°50'в.д.O-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628452411с Ситскоесело