село Ситское, село Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ситское

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Бураковская волость
509. Ситское, село бывшее государственное, при реке Ситке, дворов 14, жителей 77, церковь православная, баз. 29 июня и 14 сентября.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Бураковская волость
58Ситка (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Ситского18296255117301+земледелиеотх. зар.река Ситка.Церковь, хлебо-запасный магазин, трж. 29-го июня, смежно с погостом Ситским.
59Ситский (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля226511301см.церковная службаземледелиерека Ситка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
36359Ситскоесело59°50'с.ш.38°50'в.д.O-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Николоторжское сельское поселение
19628452411с Ситскоесело
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