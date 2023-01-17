Крупнова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова Анна Ивановна

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Место рождения

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

До 1926

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1896

Муж: Крупнов Василий Александрович

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1898 ст.

Сын: Крупнов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1900 ст.

Сын: Крупнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1905 ст.

Сын: Крупнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1913 ст.

Сын: Крупнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович

Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1926
Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
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