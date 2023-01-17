Крупнова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиДо 1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
10.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1900 ст.
Сын: Крупнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
30.09.1905 ст.
Сын: Крупнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1913 ст.
Сын: Крупнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Крупнов Василий Александрович
Смерть
До 1926