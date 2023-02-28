Межаков Ликарион Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Межаков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в высшем отделении Духовного уездного училища.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Крупнова Анна Ликарионовна
Мать ребёнка: не указана
Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь пономаря Николаевской Ватлановской церкви Вологоского уезда Ликариона Межакова.
Смерть
Неизвестно