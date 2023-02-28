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Межаков Ликарион Иванович

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Место рождения

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Межаков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в высшем отделении Духовного уездного училища.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Крупнова Анна Ликарионовна

Мать ребёнка: не указана

Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь пономаря Николаевской Ватлановской церкви Вологоского уезда Ликариона Межакова.
Смерть
Неизвестно
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