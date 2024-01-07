деревня Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Фрязиново

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Фрязиновской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1006Фрязиново, с. вл.близь оз. Кубенского.7346227980Церковь православная 1. Волостное правление.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Нефедовская волость
8160ФризиновоИсаевсков.Егоровскийбывшие помещичьи725102228
82ФрязиновоКопытовское.Егоровскийбывшие помещичьи72582613
83ФрязиновоФрязиновское.Егоровскийбывшие помещичьи725255065

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
Фрязиново1847229деревняРусские55101137238

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Березниковский сельсовет
Фрязиново (шк. I ст.) 2943деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 77 км. Летнее: —.5555

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
243431Фрязиноводеревня59°43'с.ш.39°07'в.д.O-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454778д Фрязиноводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.