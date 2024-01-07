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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Фрязиновской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1006Фрязиново, с. вл.близь оз. Кубенского.7346227980Церковь православная 1. Волостное правление.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8160ФризиновоИсаевсков.Егоровскийбывшие помещичьи725102228
82—ФрязиновоКопытовское.Егоровскийбывшие помещичьи72582613
83—ФрязиновоФрязиновское.Егоровскийбывшие помещичьи725255065
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Фрязиново1847229деревняРусские55101137238
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Фрязиново (шк. I ст.) 2943деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 77 км. Летнее: —.5555
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243431Фрязиноводеревня59°43'с.ш.39°07'в.д.O-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454778д Фрязиноводеревня