Крупнов Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1867 ст.
Дата смерти29.03.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1867 ст.
Образование
1883
Окончил полный курс Вологодского духовного училища.
Образование
15.06.1891 ст.
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию во втором разряде.
Работа или профессия
С 27.08.1891 по 24.05.1893 ст.
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Учитель и законоучитель Николаевской Домшинской единоверческой церковно-приходской школы.
Работа или профессия
06.08.1893 ст.
Рукоположен в сан священника к Михаило-Архангельской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
25.08.1893 ст.
Определен на должность законоучителя Новленского двухклассного мужского начального приходского училища.
Награда
23.01.1897 ст.
Награжден набедренником.
Награда
29.03.1900 ст.
Награжден скуфьею.
Бракосочетание
Около 1901
Жена: Крупнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.
Сын: Крупнов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ивановна
Награда
06.03.1903 ст.
Указом объявлено Архипастырское одобрение.
Работа или профессия
30.01.1908 ст.
Утвержден в должности депутата по делам следственным и хозяйственным, и в должности окружного миссионера.
Награда
29.03.1908 ст.
За заслуги по гражданскому ведомству награжден камилавкою.
Работа или профессия
08.02.1910 ст.
Утвержден в должности законоучителя Новленского женского земского училища.
Работа или профессия
С 1910
Исполняет обязанности замещающего благочинного по страховому делопроизводству.
Награда
12.03.1915 ст.
Награжен наперстным крестом.
Работа или профессия
С 1926
Благочинный 4 округа
Арест
23.01.1930
Арестован за поддержку "тихоновской" ориентации и занятие контрреволюционной агитацией с группировкой церковников, направленной против мероприятий советской власти в деревне. Предъявлено обвинение в ... Показать все
Осуждение
26.05.1930
Постановлением тройки ПП ОГПУ по ст.58, п.п. 10,11 УК РСФСР выслан на 3 года в Северный край, на Печору.
Смерть
29.03.1934