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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по рапортам чиновника особых поручений Остроумова с актами об отсутствии билета на трактирное заведение у вдовы крестьянина Новленской волости Анны Федоровны Горичев Показать все
Дело по прошению крестьянина полусела Новленского Новленской волости Вологодского уезда о выдаче ему свидетельства на трактир. 1873 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по прошению вдовы крестьянина полусела Новленского Новленской волости Вологодского уезда Анны Федоровны Горичевой о выдаче ей свидетельства на трактирное заведение. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 214, 471, 478, 480, 494, 590. Издание доступно он Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Большеельминской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
254Новленское-Полусело, д. каз.при р. Большой Ельме и оз. Кубенском.562643127134Базары. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
193. Новленское (Полу-Село), деревня бывшая государственная, при речке Б. Ельме, дворов 43, жителей 235, волостное правление (уездный город в 56 верстах), часовня, 4 лавк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Новленское181141618610333186362268084
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6650Новленское полуселоПерхурьевск.Михаило-Архангельскийбывшие государственные56—264160
67—Новленское полуселоНовленское.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы56—264862
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Новленское1769151селоРусские109149220369
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Новленское (СС. СККОВ,кред. т-во,зернооч. п.,П.Т.А.,телеф.,агроуч.,пр. пр.,торг. зав.,масл. зав.,больн.,вет. врач. уч.,Нардом,шк. I ст.,библ.,кино-пер.,изб.-чит.,дебаркад Показать все 3464селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 59 км. Летнее: —.109109
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34260Новленскоесело59°38'с.ш.39°20'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454101с Новленскоесело