село Новленское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Новленское

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по рапортам чиновника особых поручений Остроумова с актами об отсутствии билета на трактирное заведение у вдовы крестьянина Новленской волости Анны Федоровны Горичев Показать все
Дело по прошению крестьянина полусела Новленского Новленской волости Вологодского уезда о выдаче ему свидетельства на трактир. 1873 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по прошению вдовы крестьянина полусела Новленского Новленской волости Вологодского уезда Анны Федоровны Горичевой о выдаче ей свидетельства на трактирное заведение. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 214, 471, 478, 480, 494, 590. Издание доступно он Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Большеельминской церкви. Список Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
254Новленское-Полусело, д. каз.при р. Большой Ельме и оз. Кубенском.562643127134Базары. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
193. Новленское (Полу-Село), деревня бывшая государственная, при речке Б. Ельме, дворов 43, жителей 235, волостное правление (уездный город в 56 верстах), часовня, 4 лавк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
деревня Новленское181141618610333186362268084

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Новленская волость
6650Новленское полуселоПерхурьевск.Михаило-Архангельскийбывшие государственные56264160
67Новленское полуселоНовленское.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы56264862

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
Новленское1769151селоРусские109149220369

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Новленский сельсовет
Новленское (СС. СККОВ,кред. т-во,зернооч. п.,П.Т.А.,телеф.,агроуч.,пр. пр.,торг. зав.,масл. зав.,больн.,вет. врач. уч.,Нардом,шк. I ст.,библ.,кино-пер.,изб.-чит.,дебаркад Показать все 3464селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 59 км. Летнее: —.109109

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34260Новленскоесело59°38'с.ш.39°20'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454101с Новленскоесело

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