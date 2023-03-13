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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина с. Коробово Новленской волости Вологодского уезда Федора Александровича Чимичева об отобрании земли от крестьянина д. Нестеровской Федора Вас Показать все
Дело о взыскании крестьянином Вологодского уезда Новленской волости д. Коробово Александром Андреевичем Красиковым денег за землю с крестьянина д. Палкино Николая Кондрат Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Большеельминской церкви. Список Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Большеельминской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
338Коробово (Коровий Двор), с. разновед.при р. Большой Ельме и оз. Кубенском.572892833Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
199. Коробова, село бывшее государственное, при речке Большой Ельме, дворов 10, жителей 50, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4233Коробово (Коровий двор)Перхурьевск.Михаило-Архангельскийбывшие государственные561132232
43—Коробово (Коровий двор)Перхурьевск.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы56191818
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Коробово1721103деревняРусские20294676
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Коробово 3456деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.2020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245051Коробоводеревня59°38'с.ш.39°21'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454386д Коробоводеревня