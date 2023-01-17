Крупнов Всеволод Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупнов Всеволод Николаевич

Крупнов Всеволод Николаевич

avatar

Место рождения

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1847 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Крупнов Николай Афиногенович

Мать: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Сын диакона.
Образование
05.05.1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс духовной Семинарии со свидетельством 2 разряда.
Работа или профессия
05.06.1887 ст.
Определен штатным диаконом Богородицерождественской Заозерской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
07.06.1889 ст.
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место младшего священника к Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 05.08.1890 ст.
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Старший священник Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Награда
25.02.1895 ст.
Награжден набедренником.
Награда
30.05.1897 ст.
Награжден темной бронзовой медалью за труды по первой всеобщей переписи.
Работа или профессия
С 10.08.1898 по 22.07.1900 ст.
Благочинный церквей 5 округа Кадниковского уезда.
Награда
29.03.1899 ст.
Награжден бархатной фиолетовой скуфьею.
Награда
28.03.1911 ст.
Награжден камилавкой.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

В 1914 году вдов и семьи не имеет.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close