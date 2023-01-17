Крупнов Всеволод Николаевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Сын диакона.
Образование
05.05.1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс духовной Семинарии со свидетельством 2 разряда.
Работа или профессия
05.06.1887 ст.
Определен штатным диаконом Богородицерождественской Заозерской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
07.06.1889 ст.
Переведен на место младшего священника к Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 05.08.1890 ст.
Старший священник Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Награда
25.02.1895 ст.
Награжден набедренником.
Награда
30.05.1897 ст.
Награжден темной бронзовой медалью за труды по первой всеобщей переписи.
Работа или профессия
С 10.08.1898 по 22.07.1900 ст.
Благочинный церквей 5 округа Кадниковского уезда.
Награда
29.03.1899 ст.
Награжден бархатной фиолетовой скуфьею.
Награда
28.03.1911 ст.
Награжден камилавкой.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
В 1914 году вдов и семьи не имеет.
Смерть
Неизвестно