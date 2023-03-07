Крупнова (Головкова) Ольга Клеониковна
Место рождения
Дата рождения01.07.1871 ст.
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь диакона Богородицкой Заозерской церкви Кадниковского уезда Клеоника Головкова.
Бракосочетание
1887
Смерть
До 1900
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область