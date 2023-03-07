Крупнова (Головкова) Ольга Клеониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Головкова) Ольга Клеониковна

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Место рождения

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.07.1871 ст.

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Богородицкой Заозерской церкви Кадниковского уезда Клеоника Головкова.
Бракосочетание
1887

Муж: Крупнов Всеволод Николаевич

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1900
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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