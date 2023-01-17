Крупнова Серафима Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Рождение ребёнка
07.08.1866 ст.
Сын: Крупнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Крупнов Порфирий Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.
Дочь: Крупнова Аполлинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Крупнова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Крупнов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Крупнов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно