Крупнова Серафима Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова Серафима Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Рождение ребёнка
07.08.1866 ст.

Сын: Крупнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Крупнов Порфирий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.

Дочь: Крупнова Аполлинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Крупнова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Крупнов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Крупнов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Смерть
Неизвестно
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