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Крупнова Аполлинария Дмитриевна

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

07.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1869 ст.

Отец: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Мать: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 18.09.1893 ст.
Учительница церковно-приходской школы при Богородицкой Церковницкой церкви Вологодского уезда.
Образование
1893
Окончила курсы в женском училище при женском Успенском монастыре.
Место жительства
1917
В приходе Борисо-Глебской Маслянской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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