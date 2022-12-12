Крупнова Аполлинария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1869 ст.
Работа или профессия
С 18.09.1893 ст.
Учительница церковно-приходской школы при Богородицкой Церковницкой церкви Вологодского уезда.
Образование
1893
Окончила курсы в женском училище при женском Успенском монастыре.
Место жительства
1917
В приходе Борисо-Глебской Маслянской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно