Сорокина (Крупнова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1892 ст.
Дата смерти?.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1892 ст.
Работа или профессия
С 01.11.1909 ст.
Учительница Запрудковского земского училища Панфиловской волости и начальных классов в деревне Крутец Грязовецкого уезда. Состояла в Пенсионной кассе служащих Грязовецкой земской управы.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское епархиальное училище со званием домашней учительницы.
Смерть
?.09.1947
Алсуфьево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния