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Сорокина (Крупнова) Анна Александровна

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Место рождения

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

24.01.1892 ст.

Дата смерти

?.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1892 ст.

Отец: Крупнов Александр Дмитриевич

Мать: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 01.11.1909 ст.
Учительница Запрудковского земского училища Панфиловской волости и начальных классов в деревне Крутец Грязовецкого уезда. Состояла в Пенсионной кассе служащих Грязовецкой земской управы.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Павлович

Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское епархиальное училище со званием домашней учительницы.
Смерть
?.09.1947
Алсуфьево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
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