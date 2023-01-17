Сорокин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1947
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Алсуфьево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Учитель математики в семилетней школе деревни Алсуфьево Грязовецкого района.
Смерть
Неизвестно