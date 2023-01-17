Сорокин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1947
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Алсуфьево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Учитель математики в семилетней школе деревни Алсуфьево Грязовецкого района.
Смерть
Неизвестно
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