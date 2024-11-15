город Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сокол

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Рабангской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район
Сокол (Рик и его отделы,сс,скков,3 пром. пр. с 2012 рабочими,15 торг. зав. трудгуж,арт.,фин. инсп.,кред. т-во,агроуч.,нарсуд,прокурорский уч.,следств. уч.,почт.-тел. отд. Показать все 3865фабр.-зав. поселокЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.5741268

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область
9188Соколгород обл.подчин.59°28'с.ш.40°08'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Сокол
19638101001г Соколгород

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