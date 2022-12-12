Одинцова Анастасия Платоновна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти12.04.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь диакона Космо-Дамианской Яхренгской церкви.
Бракосочетание
27.05.1860 ст.
Поручители жениха: Ардалион Петрович Глик, диакон Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда и кончивший курс семинарии Виктор Стефанович Одинцов; невесты – Евгений Платонович Соколов, священн... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1861 ст.
Сын: Одинцов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1863 ст.
Дочь: Одинцова Платонида Аркадьевна
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Лоптуновская Александра Аркадьевна
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1867 ст.
Сын: Одинцов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Восприемник: двоюродный брат новорожденному, ученик высшего отделения Вологодской Духовной семинарии Александр Владимирович Соколов.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Одинцова Клавдия Аркадьевна
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Козьмодемьяновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Трифоновской Устюжской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Одинцов Константин Аркадьевич
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Одинцова Екатерина Аркадьевна
Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович
Смерть
12.04.1913 ст.