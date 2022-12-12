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Одинцова Анастасия Платоновна

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Место рождения

Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

12.04.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Космо-Дамианской Яхренгской церкви.
Бракосочетание
27.05.1860 ст.

Муж: Одинцов Аркадий Петрович

Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Поручители жениха: Ардалион Петрович Глик, диакон Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда и кончивший курс семинарии Виктор Стефанович Одинцов; невесты – Евгений Платонович Соколов, священн... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1861 ст.

Сын: Одинцов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
04.03.1863 ст.

Дочь: Одинцова Платонида Аркадьевна

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Лоптуновская Александра Аркадьевна

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1867 ст.

Сын: Одинцов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Восприемник: двоюродный брат новорожденному, ученик высшего отделения Вологодской Духовной семинарии Александр Владимирович Соколов.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Одинцова Клавдия Аркадьевна

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
24.01.1876 ст.

Сын: Одинцов Петр Аркадьевич

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.

Сын: Одинцов Павел Аркадьевич

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Козьмодемьяновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Трифоновской Устюжской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Одинцов Константин Аркадьевич

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Одинцова Екатерина Аркадьевна

Отец ребёнка: Одинцов Аркадий Петрович

Смерть
12.04.1913 ст.
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