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Одинцов Аркадий Петрович

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Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

19.01.1841 ст.

Дата смерти

09.09.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
До 1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская духовная семинария.
Работа или профессия
14.05.1860 ст.
Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Космо-Дамиановской Яхренгской приходской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
27.05.1860 ст.

Жена: Одинцова Анастасия Платоновна

Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Поручители жениха: Ардалион Петрович Глик, диакон Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда и кончивший курс семинарии Виктор Стефанович Одинцов; невесты – Евгений Платонович Соколов, священн... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1861 ст.

Сын: Одинцов Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Рождение ребёнка
04.03.1863 ст.

Дочь: Одинцова Платонида Аркадьевна

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Лоптуновская Александра Аркадьевна

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Рождение ребёнка
26.08.1867 ст.

Сын: Одинцов Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Восприемник: двоюродный брат новорожденному, ученик высшего отделения Вологодской Духовной семинарии Александр Владимирович Соколов.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Одинцова Клавдия Аркадьевна

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Работа или профессия
1873
Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Космо-Дамиановской Яхренгской приходской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
24.01.1876 ст.

Сын: Одинцов Петр Аркадьевич

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Работа или профессия
26.11.1878
Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Космо-Дамиановской Яхренгской приходской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.

Сын: Одинцов Павел Аркадьевич

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Козьмодемьяновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Трифоновской Устюжской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Одинцов Константин Аркадьевич

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Малаховская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Одинцова Екатерина Аркадьевна

Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна

Работа или профессия
10.05.1891 ст.
Диакон Трифоновской Устюжской приходской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
09.09.1899 ст.
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