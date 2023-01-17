Одинцов Аркадий Петрович
Место рождения
Дата рождения19.01.1841 ст.
Дата смерти09.09.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
До 1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская духовная семинария.
Работа или профессия
14.05.1860 ст.
Дьячок Космо-Дамиановской Яхренгской приходской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
27.05.1860 ст.
Поручители жениха: Ардалион Петрович Глик, диакон Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда и кончивший курс семинарии Виктор Стефанович Одинцов; невесты – Евгений Платонович Соколов, священн... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1861 ст.
Сын: Одинцов Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
04.03.1863 ст.
Дочь: Одинцова Платонида Аркадьевна
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Лоптуновская Александра Аркадьевна
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
26.08.1867 ст.
Сын: Одинцов Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Восприемник: двоюродный брат новорожденному, ученик высшего отделения Вологодской Духовной семинарии Александр Владимирович Соколов.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Одинцова Клавдия Аркадьевна
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Работа или профессия
1873
Псаломщик Космо-Дамиановской Яхренгской приходской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
24.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Работа или профессия
26.11.1878
Диакон Космо-Дамиановской Яхренгской приходской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Козьмодемьяновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Трифоновской Устюжской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Одинцов Константин Аркадьевич
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Одинцова Екатерина Аркадьевна
Мать ребёнка: Одинцова Анастасия Платоновна
Работа или профессия
10.05.1891 ст.
Диакон Трифоновской Устюжской приходской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
09.09.1899 ст.