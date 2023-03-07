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Одинцов Петр Николаевич

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Место рождения

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Одинцов Николай Алексеевич

Мать: Одинцова Прасковья Николаевна

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1821

Жена: Одинцова Мария Афанасьевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Одинцова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Одинцова Мария Афанасьевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Одинцова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Одинцова Мария Афанасьевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1831
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен во диакона к Николаевской Отводинской церкви.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Одинцов Николай Петрович

Мать ребёнка: Одинцова Мария Афанасьевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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