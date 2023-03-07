Одинцов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Около 1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Одинцова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Одинцова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Одинцова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Одинцова Мария Афанасьевна
Работа или профессия
1831
Произведен во диакона к Николаевской Отводинской церкви.
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Одинцова Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно