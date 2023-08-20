село Погост Трифон, село Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Погост Трифон

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
243404Погост Трифонсело59°55'с.ш.39°16'в.д.O-37-007

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Чат по генеалогии Вологодской области
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
19648432241с Погост Трифонсело

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Уфтюжская волость
Трифоновский2035215погостРусские10152136

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4186Трифоновский, пог.при р. Уфтюге.782846142181Церквей православных 2. Ярмарок 5.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Троицкий сельсовет
Трифоновский (колхоз) 5887погостЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 46 км. Летнее: 46 км.Зимнее: 99 км. Летнее: 99 км.1210
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