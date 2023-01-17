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Одинцова Мария Афанасьевна

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Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1821

Муж: Одинцов Петр Николаевич

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Одинцова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Одинцов Петр Николаевич

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Одинцова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Одинцов Петр Николаевич

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Одинцов Николай Петрович

Отец ребёнка: Одинцов Петр Николаевич

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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