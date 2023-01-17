село Устье, село Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Устье

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3831Устье с слободой Петровскою, с. вл.при рр. Кубене и Петровке.411580199244Церковь православная 1. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Устьянская волость
924. Устье, село бывшее владельческое, при реке Кубене, дворов 83, жителей 490, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 4 церкви православные, 2 часовни, 2 заво Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Устьянская волость
33ЛахмокурьеУстьянскоеВоскресенскийВолоцкихСм. селение УстьеСм. селение УстьеСм. селение УстьеСм. селение Устье
43Петровка слободаУстьянскоеПетро ПавловскийВолоцкихСм. селение УстьеСм. селение УстьеСм. селение УстьеСм. селение Устье
7153Устье *)УстьянскоеВоскресенскийВолоцких40215464503

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
9192Устьесело59°38'с.ш.39°43'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Устьянское сельское поселение
19648436101с Устьесело
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