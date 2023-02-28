Лощилова (Чурина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

19.07.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Чурин Иван Яковлевич

Мать: Чурина Архелая Федоровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около ?.09.1860

Муж: Лощилов Александр Николаевич

Погост Рождество
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лощилов Гамалиил Александрович

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Соколова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.

Дочь: Кедровская Градислава Александровна

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Воскресенской церкви, что на Борку, Вологодского уезда за 1867 год 21 августа родилась Градислава. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лощилов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лощилова Глафира Александровна

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.

Сын: Лощилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 10 февраля 1873 года родился Николай. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Восприемник при крещении: при... Показать все
Смерть
19.07.1874 ст.
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 19 июля у приходского священника Александра Николаева Лощилова умерла жена Александра Иванова, 32 года, от лихорадки.
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