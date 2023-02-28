Лощилова (Чурина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти19.07.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Чурин Иван Яковлевич
Мать: Чурина Архелая Федоровна
Бракосочетание
Около ?.09.1860
Погост Рождество
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лощилов Гамалиил Александрович
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Соколова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.
Дочь: Кедровская Градислава Александровна
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Метрические книги Воскресенской церкви, что на Борку, Вологодского уезда за 1867 год 21 августа родилась Градислава. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лощилов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лощилова Глафира Александровна
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.
Сын: Лощилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 10 февраля 1873 года родился Николай. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Восприемник при крещении: при... Показать все
Смерть
19.07.1874 ст.
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 19 июля у приходского священника Александра Николаева Лощилова умерла жена Александра Иванова, 32 года, от лихорадки.