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Чурин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лощилова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1849 ст.

Дочь: Чурина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Христорождественская Верхвологодская. 1849 г. (ГАВО, ф.496, оп.8, д.213, л.857)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурина Архелая Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурин Николай Иванович

Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурин Горгоний Иванович

Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1858
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