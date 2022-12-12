Чурин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лощилова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна
Рождение ребёнка
15.08.1849 ст.
Дочь: Чурина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Христорождественская Верхвологодская. 1849 г. (ГАВО, ф.496, оп.8, д.213, л.857)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурина Архелая Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурина Архелая Федоровна
Смерть
1858