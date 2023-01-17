Лощилов Георгий (Горгоний) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилов Георгий (Горгоний) Александрович

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

23.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Лощилов Александр Николаевич

Мать: Лощилова Александра Ивановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда
Образование
С 01.09.1886 по 01.07.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная Семинария, 2 отделение, во втором разряде. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1887 №12, 1888 №14, 1889 №14, 1890 №14, 1891 №14, 1892 №13)
Работа или профессия
04.04.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Канцелярский чиновник Вологодской Казенной палаты.
Работа или профессия
С 1899 по 1900
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Помощник столоначальника 1-го стола 2-го отделения Вологодской Казенной палаты. Губернский секретарь. (Памятная книжка и адрес-календарь Вологодской губернии, 1899-1900 гг., с. 169.)
Работа или профессия
1901
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Помощник бухгалтера 2-го отделения Вологодской Казенной палаты. (Адрес-календарь Вологодской губернии, 1901 г., с. 25)
Бракосочетание
27.07.1903 ст.

Жена: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Димитриевская Наволоцкая церковь. (ГАВО ф.496, о.60, д.4, л.851)
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.

Дочь: Лощилова Нина Горгониевна

Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: Вологогодской казенной палаты коллежский секретарь Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: вологодская купеческая жена, теща ег... Показать все
Работа или профессия
С 1904 по 1905
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Архивариус Вологодской Казенной палаты. Коллежский Секретарь. (Адрес-календарь Вологодской губернии, 1904-1905 гг., с. 23)
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.

Дочь: Лощилова Татьяна Горгониевна

Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты титулярный советник Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: жена священника Василия Сокол... Показать все
Работа или профессия
С 1907 по ?.11.1908
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бухгалтер Вологодской Казенной палаты. Титулярный Советник. (Вологодский календарь, 1907 г., с. 47. Вологодский указатель, 1908 г., с. 47)
Работа или профессия
14.10.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Председатель Фрязиновского участкового санитарного попечительства для бедных жителей города Вологды. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д. 562. Л.292)
Рождение ребёнка
09.12.1908 ст.

Дочь: Петская Валентина Горгониевна

Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты коллежский асессор Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: вологодская купеческая дочь де... Показать все
Работа или профессия
С ?.12.1908 по 1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бухгалтер Вологодской Казенной Палаты. Коллежский Асессор. (ГАВО, ф.496, оп.60, д.9, л.366; Памятная книжка г.Вологды, 1912 г., с. 27)
Работа или профессия
С 1913 по 1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Надворный Советник. (Памятная книжка 1913 г., с. 32. Памятная книжка 1914 г., с. 34. Памятная книжка 1916 г., с. 47.)
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Адрес на 1917 год: Фрязиновская набережная, 49 (дом, перешедший по наследству от отца)
Смерть
23.11.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От чахотки. Спасо-Преображенская Фрязиновская церковь. Погребен на Богородском кладбище. (ГАВО ф496, о.60, д.26, л.881)
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