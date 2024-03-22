Лощилова Валентина Горгоньевна
Место рождения
Дата рождения09.12.1908 ст.
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1908 ст.
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты коллежский асессор Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: вологодская купеческая дочь де... Показать все
Образование
1930
Окончила Ленинградский ветеринарный институт.
Работа или профессия
С 1931 по 1934
Преподаватель Вологодского ветеринарного техникума.
Работа или профессия
С 1935 по 1938
Заведующая производством в Кировской лаборатории Асколи.
Работа или профессия
С 1938 по 1945
Вятский ГАТУ. Ассистент кафедры фармакологии.
Образование
1944
Защитила кандидатскую диссертацию.
Работа или профессия
С 1945
Доцент кафедры фармакологии.
Работа или профессия
С 1946 по 1953
Заведующая кафедрой фармакологии.
Образование
1963
Защитила докторскую диссертацию в Ленинградском ветеринарном институте на тему «Сульфат магния как антидот при фтористой интоксикации».
Работа или профессия
С 1964
Профессор кафедры фармакологии.
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Награждена четырьмя медалями, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Смерть
1980