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Лощилова Валентина Горгоньевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.12.1908 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1908 ст.

Отец: Лощилов Георгий Александрович

Мать: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты коллежский асессор Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: вологодская купеческая дочь де... Показать все
Образование
1930
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Окончила Ленинградский ветеринарный институт.
Работа или профессия
С 1931 по 1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Преподаватель Вологодского ветеринарного техникума.
Работа или профессия
С 1935 по 1938
Киров, город Киров, Кировская область
Заведующая производством в Кировской лаборатории Асколи.
Работа или профессия
С 1938 по 1945
Киров, город Киров, Кировская область
Вятский ГАТУ. Ассистент кафедры фармакологии.
Образование
1944
Киров, город Киров, Кировская область
Защитила кандидатскую диссертацию.
Работа или профессия
С 1945
Киров, город Киров, Кировская область
Доцент кафедры фармакологии.
Работа или профессия
С 1946 по 1953
Киров, город Киров, Кировская область
Заведующая кафедрой фармакологии.
Образование
1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Защитила докторскую диссертацию в Ленинградском ветеринарном институте на тему «Сульфат магния как антидот при фтористой интоксикации».
Работа или профессия
С 1964
Киров, город Киров, Кировская область
Профессор кафедры фармакологии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петской Петр Георгиевич

Награда
Неизвестно
Награждена четырьмя медалями, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Смерть
1980
Киров, город Киров, Кировская область
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