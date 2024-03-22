Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1879 ст.
Дата смерти25.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1879 ст.
Бракосочетание
27.07.1903 ст.
Димитриевская Наволоцкая церковь. (ГАВО ф.496, о.60, д.4, л.851)
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Дочь: Лощилова Нина Горгоньевна
Отец ребёнка: Лощилов Георгий Александрович
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: Вологогодской казенной палаты коллежский секретарь Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: вологодская купеческая жена, теща ег... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.
Дочь: Лощилова Татьяна Горгоньевна
Отец ребёнка: Лощилов Георгий Александрович
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты титулярный советник Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: жена священника Василия Сокол... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1908 ст.
Дочь: Лощилова Валентина Горгоньевна
Отец ребёнка: Лощилов Георгий Александрович
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты коллежский асессор Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: вологодская купеческая дочь де... Показать все
Смерть
25.05.1959
Похоронена на Введенском кладбище.