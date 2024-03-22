Щучкина Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти18.08.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1879 ст.
Дочь: Лощилова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Щучкина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Смерть
18.08.1917 ст.
Спасо-Преображенская Фрязиновская церковь. Купеческая вдова, 60 лет, от водянки. Похоронена на градском Богородском кладбище.