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Щучкина Любовь Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

18.08.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1875

Муж: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Щучкин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1879 ст.

Дочь: Лощилова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Щучкина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Щучкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
18.08.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасо-Преображенская Фрязиновская церковь. Купеческая вдова, 60 лет, от водянки. Похоронена на градском Богородском кладбище.
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