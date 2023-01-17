Лощилова Татьяна Горгониевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощилова Татьяна Горгониевна

Лощилова Татьяна Горгониевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.06.1907 ст.

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1907 ст.

Отец: Лощилов Георгий Александрович

Мать: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты титулярный советник Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: жена священника Василия Сокол... Показать все
Смерть
Около 1978
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close