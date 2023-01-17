Лощилова Татьяна Горгониевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1907 ст.
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1907 ст.
Спасопреображенская Фрязиновская церковь. Родители: бухгалтер Вологодской казенной палаты титулярный советник Горгоний Александров Лощилов и Анна Алексеева. Восприемники: жена священника Василия Сокол... Показать все
Смерть
Около 1978
Саратов, город Саратов, Саратовская область