город Саратов, город Саратов, город Саратов, Саратовская область (на 2019) — Familio

Саратов

город Саратов, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Города
1САРАТОВ. Губернский.На прав. берегу р. Волги.158991579893648233178Церквей: православн. 23, единоверческих 2, римско-католическая 1, протестантская 1. Монастырь православ. 1. Часовня православ. 1. Синагога еврейская 1. Мечеть магометанск Показать все
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, город Саратов
63701000001г Саратовгород
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