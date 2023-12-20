Петской Петр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Основные научные направления – воспроизводство, путь интенсификации скотоводства, внутриутробная патология сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Опубликовано 50 научных работ. Под его руково... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии.
Образование
1931
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Закончил Ленинградский ветеринарный институт.
Образование
1938
Защитил кандидатскую диссертацию.
Работа или профессия
С 1938 по 1941
Декан ветеринарного факультета Кировского зооветеринарного института.
Военная служба
С 1941 по 1945
Капитан ветеринарной службы. Начальник лечебного отдела 070 полевого ветеринарного лазарета 54 армии (Воинская часть ПВЛ 670 54 А)
Призыв на военную службу
01.08.1941
Сталинский РВК, Кировская область, г.Киров, Сталинский район .
Военная награда
11.07.1942
Медаль «За боевые заслуги» 311 сд 54 А ЛенФ, приказ №678/н Издан ВС 54 А Ленинградского фронта. (ЦАМО 33-682524-748)
Военная награда
03.07.1944
Орден Красной Звезды. Приказ №92/н по ВС 54 А. (ЦАМО 33-690155-5924)
Работа или профессия
С 1946 по 1981
Заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии Кировского сельскохозяйственного института.
Работа или профессия
С 1946 по 1962
Проректор института по учебной и научной работе.
Образование
1954
Защитил докторскую диссертацию.
Работа или профессия
С 1981
Консультант по научной работе кафедры гистологии и эмбриологии.
Смерть
1987
Профессор, заслуженный деятель наук РСФСР, член экспертного совета ВАК СССР.