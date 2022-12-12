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Лощилов Николай Александрович

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

10.02.1873 ст.

Дата смерти

15.07.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1873 ст.

Отец: Лощилов Александр Николаевич

Мать: Лощилова Александра Ивановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 10 февраля 1873 года родился Николай. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Восприемник при крещении: при... Показать все
Смерть
15.07.1873 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. От поноса. (ГАВО, ф.496, оп.38, д.2, л.236)
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