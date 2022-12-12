Лощилов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения10.02.1873 ст.
Дата смерти15.07.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.02.1873 ст.
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 10 февраля 1873 года родился Николай. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Восприемник при крещении: при... Показать все
Смерть
15.07.1873 ст.
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. От поноса. (ГАВО, ф.496, оп.38, д.2, л.236)