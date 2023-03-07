Кедровская (Лощилова) Градислава Александровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1867 ст.
Метрические книги Воскресенской церкви, что на Борку, Вологодского уезда за 1867 год 21 августа родилась Градислава. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Вос... Показать все
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кедровский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кедровский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кедровский Николай Александрович
Отец ребёнка: Кедровский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Разницына Мария Александровна
Отец ребёнка: Кедровский Александр Николаевич
Место жительства
1917
Собственный деревянный дом при Троицкой Подлесной церкви.
Смерть
Неизвестно