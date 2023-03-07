Кедровская (Лощилова) Градислава Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедровская (Лощилова) Градислава Александровна

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

21.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1867 ст.

Отец: Лощилов Александр Николаевич

Мать: Лощилова Александра Ивановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Воскресенской церкви, что на Борку, Вологодского уезда за 1867 год 21 августа родилась Градислава. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Вос... Показать все
Бракосочетание
1889

Муж: Кедровский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кедровский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кедровский Александр Николаевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кедровский Николай Александрович

Отец ребёнка: Кедровский Александр Николаевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Разницына Мария Александровна

Отец ребёнка: Кедровский Александр Николаевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1917
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Собственный деревянный дом при Троицкой Подлесной церкви.
Смерть
Неизвестно
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