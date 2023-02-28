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Кедровский Александр Николаевич

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Место рождения

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

17.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кедровский Николай Николаевич

Мать: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.07.1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
С 25.07.1885 по 15.05.1889 ст.
Псаломщик при Николаевском Сретенском соборе и при Успенском Прокопиевском Устюжском соборе.
Работа или профессия
С 16.05.1889 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1889

Жена: Кедровская Градислава Александровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кедровский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кедровская Градислава Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кедровский Николай Александрович

Мать ребёнка: Кедровская Градислава Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Разницына Мария Александровна

Мать ребёнка: Кедровская Градислава Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
17.03.1896 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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