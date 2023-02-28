Кедровский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти17.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Образование
15.07.1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
С 25.07.1885 по 15.05.1889 ст.
Псаломщик при Николаевском Сретенском соборе и при Успенском Прокопиевском Устюжском соборе.
Работа или профессия
С 16.05.1889 ст.
Священник Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кедровский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кедровская Градислава Александровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кедровский Николай Александрович
Мать ребёнка: Кедровская Градислава Александровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Разницына Мария Александровна
Мать ребёнка: Кедровская Градислава Александровна
Смерть
17.03.1896 ст.