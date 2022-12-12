Кедровская (Чевская) Александра Капитоновна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Чевский Капитон
Дочь священника Царе-Константиновской Заборской церкви Тотемского уезда Капитона Чевского.
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кедровский Рафаил Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кедровский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кедровская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кедровская Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1875 ст.
Сын: Кедровский Аполлинарий Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кедровская Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.
Сын: Кедровский Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич
Vladimir Benjamin Kedrovsky. Indiana, USA
Смерть
Неизвестно