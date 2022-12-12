Кедровская (Чевская) Александра Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедровская (Чевская) Александра Капитоновна

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Место рождения

Якушевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чевский Капитон

Мать: Чевская Параскева Ивановна

Якушевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Царе-Константиновской Заборской церкви Тотемского уезда Капитона Чевского.
Бракосочетание
1868

Муж: Кедровский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кедровский Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кедровский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кедровская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кедровская Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1875 ст.

Сын: Кедровский Аполлинарий Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кедровская Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.

Сын: Кедровский Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Николаевич

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Vladimir Benjamin Kedrovsky. Indiana, USA
Смерть
Неизвестно
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