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Кедровский Николай Николаевич

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Место рождения

Рыжковское, Чушевице-Покровская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кедровский Николай

Мать: не указана

Рыжковское, Чушевице-Покровская волость, Вельский уезд
Вельского уезда Воскресенской Верхотерменской церкви священника Николая Кедровского сын.
Образование
1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
08.03.1868 ст.
Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в диакона к Преображенской Плосковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
16.09.1868 ст.
Курьяновская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Михаило-Архангельской Петряевской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1868

Жена: Кедровская Александра Капитоновна

Работа или профессия
31.12.1868 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен к Вологодской Градской Спасообыденной церкви.
Работа или профессия
12.03.1869 ст.
Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Богоявленской Городищенской церкви Великоустюгского уезда.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кедровский Рафаил Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кедровский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кедровская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кедровская Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1875 ст.

Сын: Кедровский Аполлинарий Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кедровская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.

Сын: Кедровский Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Vladimir Benjamin Kedrovsky. Indiana, USA
Смерть
Неизвестно
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