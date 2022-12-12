Кедровский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кедровский Николай
Мать: не указана
Вельского уезда Воскресенской Верхотерменской церкви священника Николая Кедровского сын.
Образование
1867
Окончил низшее отделение Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
08.03.1868 ст.
Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в диакона к Преображенской Плосковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
16.09.1868 ст.
Курьяновская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Михаило-Архангельской Петряевской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1868
Работа или профессия
31.12.1868 ст.
Перемещен к Вологодской Градской Спасообыденной церкви.
Работа или профессия
12.03.1869 ст.
Перемещен к Богоявленской Городищенской церкви Великоустюгского уезда.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кедровский Рафаил Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кедровский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кедровская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кедровская Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
25.01.1875 ст.
Сын: Кедровский Аполлинарий Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кедровская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.
Сын: Кедровский Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Александра Капитоновна
Vladimir Benjamin Kedrovsky. Indiana, USA
Смерть
Неизвестно