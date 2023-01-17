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Кедровский Рафаил Николаевич

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Место рождения

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кедровский Николай Николаевич

Мать: Кедровская Александра Капитоновна

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1879
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Обучается в 1 классе Тотемского училища.
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кедровский Николай Рафаилович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кедровский Владимир Рафаилович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Работа или профессия
26.08.1896 ст.
Августа 26 дня указом Святейшего Синода дьякон Морозовской Спасской церкви Рафаил Кедровский назначен священником в Алеутскую епархию на остров св. Георгия.
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кедровская Екатерина Рафаиловна

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кедровская Елена Рафаиловна

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кедровский Анатолий Рафаилович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кедровский Александр Рафаилович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кедровский Вениамин Рафаилович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кедровская Нина Рафаиловна

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кедровский Борис Рафаилович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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