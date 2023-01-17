Кедровский Рафаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Образование
1879
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Обучается в 1 классе Тотемского училища.
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кедровский Николай Рафаилович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кедровский Владимир Рафаилович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Работа или профессия
26.08.1896 ст.
Августа 26 дня указом Святейшего Синода дьякон Морозовской Спасской церкви Рафаил Кедровский назначен священником в Алеутскую епархию на остров св. Георгия.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кедровская Екатерина Рафаиловна
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кедровская Елена Рафаиловна
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кедровский Анатолий Рафаилович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кедровский Александр Рафаилович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кедровский Вениамин Рафаилович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кедровская Нина Рафаиловна
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кедровский Борис Рафаилович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно