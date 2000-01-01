Кедровская (Попова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь диакона Благовещенской Близгородной церкви Устюжского уезда Михаила Иоаннова Попова.
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кедровский Николай Рафаилович
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кедровский Владимир Рафаилович
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кедровская Екатерина Рафаиловна
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кедровская Елена Рафаиловна
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кедровский Анатолий Рафаилович
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кедровский Александр Рафаилович
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кедровский Вениамин Рафаилович
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кедровская Нина Рафаиловна
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кедровский Борис Рафаилович
Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич
Смерть
Неизвестно