Кедровская (Попова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедровская (Попова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь диакона Благовещенской Близгородной церкви Устюжского уезда Михаила Иоаннова Попова.
Бракосочетание
Около 1891

Муж: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кедровский Николай Рафаилович

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кедровский Владимир Рафаилович

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кедровская Екатерина Рафаиловна

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кедровская Елена Рафаиловна

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кедровский Анатолий Рафаилович

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кедровский Александр Рафаилович

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кедровский Вениамин Рафаилович

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кедровская Нина Рафаиловна

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кедровский Борис Рафаилович

Отец ребёнка: Кедровский Рафаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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