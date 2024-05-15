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Кедровский Владимир Рафаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1895 ст.

Отец: Кедровский Рафаил Николаевич

Мать: Кедровская (Попова) Мария Михайловна

Сын священника Покровской Морозовской церкви Вельского уезда Вологодской епархии Кедровского Р.Н.
Образование
Около 1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодское духовное училище.
Образование
15.05.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская духовная семинария
Образование
01.09.1917 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Зачислен на физико-математический факультет Пермского университета.
Образование
1918
Пермь, Пермский, Пермский край
Переведен на сельскохозяйственный факультет.
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Кедровская (Жаворонкова) Елизавета Васильевна

Чушевицы, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1926

Дочь: Демидова (Кедровская) Ангелина Владимировна

Мать ребёнка: Кедровская (Жаворонкова) Елизавета Васильевна

Чушевицы, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1942
Чушевицы, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Директор Чушевицкой средней школы.
Военная служба
1942
Призван на фронт.
Смерть
Неизвестно

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