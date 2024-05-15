Кедровский Владимир Рафаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
09.12.1895 ст.
Сын священника Покровской Морозовской церкви Вельского уезда Вологодской епархии Кедровского Р.Н.
Образование
Около 1912
Окончил Вологодское духовное училище.
Образование
15.05.1917 ст.
Вологодская духовная семинария
Образование
01.09.1917 ст.
Зачислен на физико-математический факультет Пермского университета.
Образование
1918
Переведен на сельскохозяйственный факультет.
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
03.06.1926
Дочь: Демидова (Кедровская) Ангелина Владимировна
Мать ребёнка: Кедровская (Жаворонкова) Елизавета Васильевна
Работа или профессия
До 1942
Директор Чушевицкой средней школы.
Военная служба
1942
Призван на фронт.
Смерть
Неизвестно