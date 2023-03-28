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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9УСТЮГ-ВЕЛИКИЙ. Уездный.При р. Сухоне.1167455148939734386Церквей православных 27 (из них 3 монастыря). Уездное, духовное и приходское училища; женская школа. Почтовая станция. Ярмарок 2. Торжки. Пристань. Фабрик 21.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9176Великий Устюггород обл.подчин.60°46'с.ш.46°18'в.д.P-38-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614101001г Великий Устюггород