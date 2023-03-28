город Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Великий Устюг

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Города
9УСТЮГ-ВЕЛИКИЙ. Уездный.При р. Сухоне.1167455148939734386Церквей православных 27 (из них 3 монастыря). Уездное, духовное и приходское училища; женская школа. Почтовая станция. Ярмарок 2. Торжки. Пристань. Фабрик 21.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область
9176Великий Устюггород обл.подчин.60°46'с.ш.46°18'в.д.P-38-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Городское поселение город Великий Устюг
19614101001г Великий Устюггород

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