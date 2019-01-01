деревня Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Морозовица

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина села Морозовицы Трегубовской волости Великоустюгского уезда Н. А. Быковского на постановление старшины об оштрафовании его на 1 рубль. 1894 г. Показать все
Дело по жалобе крестьянина села Морозовицы Трегубовской волости Великоустюгского уезда Быковского по делу о земле. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Морозовской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10485Порозовица, с. каз.при оз. Истоке.5560157177Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Трегубовская волость
1813. Морозовица, село бывшее государственное, при реке Юге, дворов 23, жителей 170, церковь православная, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Трегубовская волость
7973МорозовицаСп. Морозов.Морозовскийбывшие государственные5257134163
80МорозовицаСп. Морозов.Морозовскиймещане52368275

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
34544Морозовицадеревня60°43'с.ш.46°18'в.д.P-38-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение
19614472101д Морозовицадеревня

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