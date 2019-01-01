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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина села Морозовицы Трегубовской волости Великоустюгского уезда Н. А. Быковского на постановление старшины об оштрафовании его на 1 рубль. 1894 г. Показать все
Дело по жалобе крестьянина села Морозовицы Трегубовской волости Великоустюгского уезда Быковского по делу о земле. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Морозовской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10485Порозовица, с. каз.при оз. Истоке.5560157177Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1813. Морозовица, село бывшее государственное, при реке Юге, дворов 23, жителей 170, церковь православная, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7973МорозовицаСп. Морозов.Морозовскийбывшие государственные5257134163
80—МорозовицаСп. Морозов.Морозовскиймещане52368275
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34544Морозовицадеревня60°43'с.ш.46°18'в.д.P-38-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614472101д Морозовицадеревня