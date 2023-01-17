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Кедровский Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

18.03.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кедровский Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рыжковское, Чушевице-Покровская волость, Вельский уезд
Вельского уезда Воскресенской Верхотерменской церкви священника Николая Кедровского сын.
Работа или профессия
06.02.1884 ст.
Священник Верхотерминской Воскресенской церкви Вельского уезда Николай Кедровский, по прошению, за болезнью и старостью уволен за штат.
Смерть
18.03.1892 ст.
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