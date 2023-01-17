Кедровский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти18.03.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кедровский Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рыжковское, Чушевице-Покровская волость, Вельский уезд
Вельского уезда Воскресенской Верхотерменской церкви священника Николая Кедровского сын.
Работа или профессия
06.02.1884 ст.
Священник Верхотерминской Воскресенской церкви Вельского уезда Николай Кедровский, по прошению, за болезнью и старостью уволен за штат.
Смерть
18.03.1892 ст.