Чевская Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кедровская Александра Капитоновна
Отец ребёнка: Чевский Капитон
Якушевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Царе-Константиновской Заборской церкви Тотемского уезда Капитона Чевского.
Место жительства
С 15.07.1871 ст.
Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Приписана для проживания к Богоявленской Городищенской церкви Великоустюгского уезда, к зятю.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чевский Капитон
Смерть
После 1879