Чевская Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевская Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кедровская Александра Капитоновна

Отец ребёнка: Чевский Капитон

Якушевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Царе-Константиновской Заборской церкви Тотемского уезда Капитона Чевского.
Место жительства
С 15.07.1871 ст.
Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Приписана для проживания к Богоявленской Городищенской церкви Великоустюгского уезда, к зятю.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чевский Капитон

Смерть
После 1879
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