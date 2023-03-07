Лощилов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Природой Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви священника Ивана Лощилова сын.
Образование
1827
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Убучается во 2 классе Вологодского Духовного приходского училище.
Работа или профессия
С 1827 по 18.11.1828 ст.
Послушник Спасо-Каменного Духова монастыря.
Работа или профессия
19.11.1828 ст.
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен во дьячка к Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1829
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна
Работа или профессия
07.08.1831 ст.
Перемещён к Леонтьевской Верхвологодской церкви во дьячка.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лощилова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна
Работа или профессия
1834
Перемещён на пономарское место.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лощилов Сосипатр Николаевич
Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1837 ст.
Сын: Лощилов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна
Уроженец Вологодского уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви – сын пономаря.
Смерть
До 1866
Леонтиевская Верхвологодская церковь