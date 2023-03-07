Лощилов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощилов Николай Иванович

Лощилов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лощилов Иван Михайлович

Мать: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Природой Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви священника Ивана Лощилова сын.
Образование
1827
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Убучается во 2 классе Вологодского Духовного приходского училище.
Работа или профессия
С 1827 по 18.11.1828 ст.
Послушник Спасо-Каменного Духова монастыря.
Работа или профессия
19.11.1828 ст.
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен во дьячка к Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1829

Жена: Лощилова Мария Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лощилов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
07.08.1831 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Леонтьевской Верхвологодской церкви во дьячка.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лощилова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1834
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён на пономарское место.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лощилов Сосипатр Николаевич

Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1837 ст.

Сын: Лощилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лощилова Мария Васильевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уроженец Вологодского уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви – сын пономаря.
Смерть
До 1866
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Леонтиевская Верхвологодская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close