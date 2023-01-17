Лощилова Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти16.09.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович
Бракосочетание
Около 1804
Николаевская во Владычной Слободе церковь города Вологды
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович
Природой Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви священника Ивана Лощилова сын.
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович
Смерть
16.09.1849 ст.
Умершего священника Иоанна Лощилова жена, вдова Параскева Афанасьева, 71 год, естественной смертью. Похоронена на Введенском кладбище.