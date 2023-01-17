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Лощилова Прасковья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

16.09.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лощилов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1804

Муж: Лощилов Иван Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская во Владычной Слободе церковь города Вологды
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лощилов Павел Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Лощилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лощилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Природой Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви священника Ивана Лощилова сын.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Лощилов Аполлон Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Михайлович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.09.1849 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умершего священника Иоанна Лощилова жена, вдова Параскева Афанасьева, 71 год, естественной смертью. Похоронена на Введенском кладбище.
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