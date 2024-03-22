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Лощилов Алексей Иванович

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Лощилов Иван Михайлович

Мать: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Троица, Чебсарский район, Северный край
Дьячок Троицкой Согожской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1817

Жена: Лощилова Мариамна Александровна

Троица, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лощилова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна

Троица, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Лощилова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна

Троица, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лощилова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна

Троица, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лощилова Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна

Троица, Чебсарский район, Северный край
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