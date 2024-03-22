Лощилов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Дьячок Троицкой Согожской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1817
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лощилова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Лощилова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лощилова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лощилова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Лощилова Мариамна Александровна