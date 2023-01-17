Лощилова (Силуанова) Мария (Мариамна) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лощилова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Лощилова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лощилова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно