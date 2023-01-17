Лощилова (Силуанова) Мария (Мариамна) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Силуанова) Мария (Мариамна) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лощилова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович

Митрохово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Лощилова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович

Митрохово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лощилова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович

Митрохово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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