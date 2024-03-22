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Лощилов Иван Михайлович

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Лощилов Михаил Иларионович

Мать: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Оночистенской церкви.
Образование
?.06.1793 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую семинарию. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и еврейскому языкам, арифметике, истории и географии.
Работа или профессия
?.08.1793 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во священника Николаевской Оночистенской церкви. Определён на место отца.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лощилов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1804

Жена: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская во Владычной Слободе церковь города Вологды
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лощилов Павел Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лощилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
"Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночести Священника Ивана Лощилова сын". (ГАВО 1063-31-3, лист 38)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лощилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Природой Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви священника Ивана Лощилова сын.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Лощилов Аполлон Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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