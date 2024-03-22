Лощилов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Лощилов Михаил Иларионович
Сын священника Николаевской Оночистенской церкви.
Образование
?.06.1793 ст.
Окончил Вологодскую семинарию. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и еврейскому языкам, арифметике, истории и географии.
Работа или профессия
?.08.1793 ст.
Посвящен во священника Николаевской Оночистенской церкви. Определён на место отца.
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна
Бракосочетание
Около 1804
Николаевская во Владычной Слободе церковь города Вологды
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна
"Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночести Священника Ивана Лощилова сын". (ГАВО 1063-31-3, лист 38)
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна
Природой Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви священника Ивана Лощилова сын.
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Афанасьевна
Смерть
До 1834