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Лощилов Иван Иванович

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

15.11.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Лощилов Иван Михайлович

Мать: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в 3 классе Семинарии.
Работа или профессия
?.08.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен во дьячка к Спасо-Преображенской на Болоте церкви города Вологды.
Бракосочетание
15.09.1830 ст.

Жена: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 15 сентября 1830 года означенной Спасо-Преображенской церкви дьячок Иван Лощилов вступил в брак с вольноотпущенной от генерала Василия Алексеевича... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1832 ст.

Сын: Лощилов Павел Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 13 июня 1832 года той же церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родился сын Павел. Восприемником при крещении был служащий... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1833 ст.

Дочь: Лощилова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 16 июля 1833 года сей Преображенской церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Юлия. Восприемниками при крещени... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1835 ст.

Дочь: Васильева София Ивановна

Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 4 мая 1835 года означенной Преображенской церкви у диакона Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь София. Восприемницей при к... Показать все
Работа или профессия
С 1836 по 1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон Спасо-Преображенской на Болоте церкви города Вологды.
Рождение ребёнка
03.01.1837 ст.

Дочь: Лощилова Павла Ивановна

Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 3 января 1837 года означенной церкви у диакона Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Павла. Восприемницей при крещении была... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1840 ст.

Сын: Лощилов Федор Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды.
Рождение ребёнка
02.07.1842 ст.

Сын: Лощилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, оп.1, д.13355)
Смерть
15.11.1842 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От кровохаркания.  (ГАВО ф.496, о.1, д.13355)
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