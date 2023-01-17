Лощилов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти15.11.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Образование
1820
Обучается в 3 классе Семинарии.
Работа или профессия
?.08.1830 ст.
Переведен во дьячка к Спасо-Преображенской на Болоте церкви города Вологды.
Бракосочетание
15.09.1830 ст.
Жена: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 15 сентября 1830 года означенной Спасо-Преображенской церкви дьячок Иван Лощилов вступил в брак с вольноотпущенной от генерала Василия Алексеевича... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1832 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 13 июня 1832 года той же церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родился сын Павел. Восприемником при крещении был служащий... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1833 ст.
Дочь: Лощилова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 16 июля 1833 года сей Преображенской церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Юлия. Восприемниками при крещени... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1835 ст.
Дочь: Васильева София Ивановна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 4 мая 1835 года означенной Преображенской церкви у диакона Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь София. Восприемницей при к... Показать все
Работа или профессия
С 1836 по 1842
Диакон Спасо-Преображенской на Болоте церкви города Вологды.
Рождение ребёнка
03.01.1837 ст.
Дочь: Лощилова Павла Ивановна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 3 января 1837 года означенной церкви у диакона Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Павла. Восприемницей при крещении была... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1840 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды.
Рождение ребёнка
02.07.1842 ст.
Сын: Лощилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, оп.1, д.13355)
Смерть
15.11.1842 ст.
От кровохаркания. (ГАВО ф.496, о.1, д.13355)