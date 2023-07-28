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Лощилова Юлия Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.07.1833 ст.

Дата смерти

11.08.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1833 ст.

Отец: Лощилов Иван Иванович

Мать: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 16 июля 1833 года сей Преображенской церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Юлия. Восприемниками при крещени... Показать все
Смерть
11.08.1833 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. От родимца. (ГАВО ф.1063, оп.1, д.877, л.80)