Лощилова Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.07.1833 ст.
Дата смерти11.08.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1833 ст.
Отец: Лощилов Иван Иванович
Мать: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 16 июля 1833 года сей Преображенской церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Юлия. Восприемниками при крещени... Показать все
Смерть
11.08.1833 ст.
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. От родимца. (ГАВО ф.1063, оп.1, д.877, л.80)