Лощилова (Суровцова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Суровцова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1830 ст.

Муж: Лощилов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 15 сентября 1830 года означенной Спасо-Преображенской церкви дьячок Иван Лощилов вступил в брак с вольноотпущенной от генерала Василия Алексеевича... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1832 ст.

Сын: Лощилов Павел Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 13 июня 1832 года той же церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родился сын Павел. Восприемником при крещении был служащий... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1833 ст.

Дочь: Лощилова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Лощилов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 16 июля 1833 года сей Преображенской церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Юлия. Восприемниками при крещени... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1835 ст.

Дочь: Васильева София Ивановна

Отец ребёнка: Лощилов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 4 мая 1835 года означенной Преображенской церкви у диакона Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь София. Восприемницей при к... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1837 ст.

Дочь: Лощилова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Лощилов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 3 января 1837 года означенной церкви у диакона Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родилась дочь Павла. Восприемницей при крещении была... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1840 ст.

Сын: Лощилов Федор Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды.
Рождение ребёнка
02.07.1842 ст.

Сын: Лощилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, оп.1, д.13355)
Смерть
Неизвестно
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